Brandje in ziekenhuis snel onder controle 04 juni 2018

De nieuwe ziekenhuiscampus van het AZ Nikolaas in Beveren werd zondagochtend opgeschrikt door een kortstondige brand. De brandweer van Hulpverleningszone Waasland had het vuur snel onder controle. Er was op geen enkel moment een direct gevaar voor personeel en patiënten. "Het vuur situeerde zich in een bijlokaal van het operatiekwartier", zegt Thierry Van Goethem van de Hulpverleningszone Waasland. "Het bleek te gaan om een motor van een zonnewering die oververhit geraakte. De brand in de oververhitte motor was echter overgeslagen op het isolatiemateriaal in de spouwmuur dat beginnen smeulen was. We hadden het vuur zelf wel heel snel onder controle. Daarna hebben we nog een hele tijd nacontrole gedaan." Buiten werd een ladderwagen opgesteld om de buitenmuur af te koelen. Dit veroorzaakte natuurlijk heel wat bekijks vanop de drukke N70. (PKM)