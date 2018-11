Brandje in berg papier en karton bij afvalophaler Lammertyn Kristof Pieters

21 november 2018

In het Doornpark in Beveren ontstond woensdagnamiddag om iets voor 15 uur brand in een grote hoop papier en karton. De berg lag opgeslagen in een open hangar van afvalophaler Lammertyn die instaat voor de afvalophaling in Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke. Het was de verantwoordelijke van de firma zelf die een brandgeur opmerkte en de brandweer verwittigde. De brandweer van de posten Melsele en Sint-Niklaas kwam ter plaatse. Met een grote kraan werd de berg papier en karton uit elkaar getrokken. Midden in de hoop werd een beperkte hoeveelheid smeulend materiaal aangetroffen. “Gelukkig was ik nog aanwezig om een laatste vrachtwagen af te handelen, anders hadden we de brand waarschijnlijk zelf niet meer opgemerkt en was de omvang veel groter geweest”, reageert de verantwoordelijke bij de afvalophaler. De oorzaak is nog onduidelijk. “Mogelijk gaat het om zelfontbranding van papier of karton dat wat vochtig was. Net als in een mesthoop kan er dan ‘broei’ ontstaan. Maar evengoed kan materiaal dat niet bij het papier en karton thuis hoort de brand veroorzaakt hebben. We vinden geregeld zaken die helemaal niet thuis horen tussen in de fractie.” Na een half uurtje was de brand volledig onder controle, schade was er niet.