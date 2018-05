Brandende frietketel 18 mei 2018

02u59 0

De brandweer werd gisteren opgeroepen voor een brand in de keuken van een woning in de Heiveldstraat in Beveren. Een frietketel had vuur gevat en de vlammen waren overgeslagen op de dampkap. De bewoners konden het vuur nog doven voor de brandweer ter plaatse was. De hulpdiensten deden nog een nacontrole en zorgden ervoor dat de woning verlucht werd. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. (PKM)