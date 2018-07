Brandalarm nadat man in slaap valt 16 juli 2018

Bewoners van een appartementsgebouw aan de Kallobaan in Beveren merkten zaterdagavond rond 23.30 uur een brandalarm op bij hun onderbuur op het gelijkvloers. Toen ze op de deur klopten werd er geen gehoor en werd er ook een sterke brandgeur waargenomen. Door een raam zagen ze de man in zijn zetel liggen, maar ook rookontwikkeling in de living. Brandweer, ziekenwagen en mug snelden ter plaatse. Al snel bleek echter dat de bewoner, een jonge man, in een zeer diepe slaap was geraakt. Hij had even voordien nog een pan op het vuur gezet. Het aangebrande eten veroorzaakte heel wat rookontwikkeling, waardoor het alarm werd geactiveerd. Er was gelukkig geen schade, enkel geurhinder. (PKM)