Brandalarm in woon- en zorgcentrum ‘De Notelaar’ Kristof Pieters

09 december 2018

11u48 0

In woon- en zorgcentrum ‘De Notelaar’ in de Oude Zandstraat ging zaterdagmiddag om 14.15 uur het brandalarm af op de vierde verdieping van het oude gedeelte van het complex. Daar verblijven momenteel de bewoners van de rusthuizen Sint-Elisabeth en De Linde in afwachting van hun nieuwbouw. Er werd niks aan het toeval overgelaten. Brandweer en ziekenwagen, een MUG en verschillende politieploegen snelden ter plaatse. Al snel bleek dat het om een loos alarm ging. Evacuatie van het gebouw was niet aan de orde, de bewoners merkten amper iets van het optreden van de hulpdiensten in en rond het gebouw. De brandweer deed wel grondig nazicht in alle ruimten van de vierde verdieping, zonder resultaat. Na een kwartier konden alle hulpdiensten weer inrukken.