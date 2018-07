Brand in parkbos Hof ter Saksen 24 juli 2018

Voorbijgangers merkten zondagavond rook en vlammen op in het parkbos van het kasteeldomein Hof ter Saksen aan de Zandstraat. Toen de opgeroepen brandweer niet veel later ter plaatse arriveerde, bleek een takkenwal volledig in lichterlaaie te staan. Er bleven enkel nog wat verkoolde takken en paaltjes over. Ook enkele bomen in de directe omgeving van de brandhaard werden door de hitte aangetast. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om onvoorzichtige bezoekers, maar het is ook niet uitgesloten dat de brand werd aangestoken. Tijdens de interventie was de Zandstraat gedurende een 20-tal minuten voor alle verkeer afgesloten. (PKM)