Brand in chalet 23 januari 2018

In een chalet in de Melselestraat in Haasdonk, dat als bijgebouw dienst deed van een grote woning, ontstond afgelopen weekend brand. Het vuur richtte heel wat schade aan, maar de brandweerposten van Beveren en Kruibeke konden verhinderen dat de chalet helemaal in vlammen opging. De oorzaak is niet gekend. (PKM)