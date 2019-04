Bouwheer Oosterweel verandert van naam en heet voortaan Lantis Kristof Pieters

04 april 2019

18u58 0 Beveren BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, is niet meer. De bouwheer van het Oosterweelproject heet voortaan Lantis. Die nieuwe naam staat voor Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerking.

De nieuwe naam werd donderdag bekend gemaakt vlak voor aanvang van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken, waar de bestuurders van Lantis verwacht werden om een stand van zaken te geven aan de parlementsleden.

“De nieuwe naam is het sluitstuk van de ingrijpende evolutie van de voorbije jaren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Amper een paar jaar geleden was Oosterweel een infrastructuurplan waar niemand nog een cent om gaf. Nu staan we klaar om 4 miljard euro te investeren.” De naam Lantis zal vooral als ‘merk’ gebruikt worden rond alles wat met mobiliteit te maken heeft in en rond Antwerpen.

Begin maart van dit jaar gingen de werken op de E17 van start. Daarmee werd het startsein gegeven voor een lange periode van werken op Linkeroever, die volgens planning afgerond zullen worden in 2025. De grote hinder voor het verkeer zal echter eind 2024 achter de rug zijn.