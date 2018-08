Bouw Ecluse-stoomnetwerk in eindfase 17 augustus 2018

De werken aan het Ecluse-project, het project waarbij stoom gegenereerd wordt door het verbranden van afval, zitten in een laatste fase. Die bestaat uit het schoonblazen van de aangelegde leidingen met stoom. Deze fase loopt tot en met 21 augustus, telkens tussen 7 uur en 22 uur. Dit stoomblazen kan (vooral in de Waaslandhaven) gepaard gaan met een stoompluim en geluidshinder, ondanks het gebruik van de benodigde geluidsdempers. Bij dit proces wordt tot 142 ton stoom per uur door de leidingen gejaagd en dit kan een geluid veroorzaken van meer dan 90 decibel. Bij deze stoomblaasactie wordt het debiet (en daarmee geluid) langzaam opgevoerd en uiteindelijk 10 minuten vastgehouden op het gewenste debiet. De totale tijd van zo'n actie duurt ongeveer 30 minuten tot een uur.





(PKM)