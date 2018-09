Bouw atletiekhal uit de startblokken Vanaf volgend jaar kan Volharding ook in winter trainen Kristof Pieters

06 september 2018

14u49 1

In de sportzone van Beveren is de bouw gestart van een nieuwe indoorhal voor Atletiekclub Volharding. Vanaf volgend jaar kunnen atleten daar 40 meter sprint trainen maar ook andere disciplines zoals ver- en hoogspringen zijn mogelijk. Omdat het om unieke infrastructuur gaat in de regio strijkt de gemeente een subsidie op van een half miljoen euro.

Atletiekclub Volharding telt een duizendtal leden en is hiermee één van de grootste sportclubs van de gemeente. De vereniging beschikt over een fraaie atletiekpiste in de sportzone maar de cafetaria en kleedkamers waren sterk verouderd. Vooral de stookkosten swingden uit de pan doordat er nauwelijks isolatie in het gebouw aanwezig was. Er is ook al een hele tijd nood aan bijkomende kleedkamers voor schoolsporten, een secretariaatsruimte en een technische ruimte.

Na de bouw van de topsporthal voor volleybalclub Asterix, die morgenavond trouwens met een galamatch officieel wordt geopend, is het nu de beurt aan Volharding voor een nieuwbouw. De oude cafetaria en kleedkamers zijn intussen onder de sloophamer verdwenen. De nieuwe infrastructuur is 1.264 m2 groot en omvat een cafetaria met keukentje, bergingen voor sportmateriaal, een vergaderlokaal, een EHBO-lokaal, een sanitair blok, zes kleedkamers, een lokaal voor de fotofinish en een secretariaat. Het pronkstuk is echter een indoor trainingshal waar atleten in de winter spurt- en springnummers kunnen oefenen. Nu moeten de topatleten van de club uitwijken naar Gent als ze bij regen- of winterweer willen trainen. In de indoorhal kunnen ze 40 meter sprint trainen maar er komt ook een zandbak voor verspringen, een opstelling voor hoogspringen en zelfs polsstokspringen zal mogelijk zijn. Volharding heeft een hele grote groep polsstokspringers en sinds de prestaties van Nafi Thiam zijn ook de meerkampen enorm populair geworden. Met behulp van netten en aangepast materiaal zal in de hal zelfs discuswerpen en kogelstoten mogelijk zijn. Door te werken met zonnepanelen, LED-verlichting en balansventilatie zal de energiekost erg laag blijven.

Volharding is nog maar de tweede club in heel Vlaanderen die over een indoor trainingshal zal beschikken. Minister van sport Philippe Muyters kent daarom een fraaie subsidie toe voor de bouw van nieuwe indoor atletiekhal. Het gaat om een toelage van 532.146 euro. Een opsteker voor de gemeente want die had zelf al 2,3 miljoen euro begroot. “We hadden er wel op gehoopt maar het is altijd afwachten”, zegt schepen van sport Katrien Claus (CD&V) tevreden. “De aannemer heeft een jaar de tijd om de bouw rond te krijgen. We hopen dus de atletiekhal na de zomer van volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. Intussen is het natuurlijk wel even doorbijten. Er zijn containers gezet waar de atleten zich kunnen omkleden en er is ook een kleine tijdelijke cafetaria voorzien. Douches zijn beschikbaar in de sporthal die vlakbij is gelegen. Voor het evenement Levensloop zullen we ook extra tenten moeten plaatsen. De aannemer engageert zich in ieder geval dat de werf maximaal afgeschermd zal worden zodat de atletiekpiste zelf het hele jaar door gebruikt kan worden.”