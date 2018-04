Botulisme vastgesteld in fortgracht 23 april 2018

04u31 0

De duikersploeg van de hulpverleningszone Waasland werd zaterdagnamiddag opgeroepen voor het redden van een gans die in nood was in de vestinggracht rondom het fort van Haasdonk. Na wat zoeken kon de gans gevonden worden. Het was duidelijk dat het er zeer erg aan toe was. Tijdens de reddingsactie merkte de brandweer ook op dat er een aantal dode vissen in de gracht lagen, en dat andere naar lucht hapten. Er was dan ook meteen een groot vermoeden dat er botulisme aanwezig was in het water. Botulisme is een bacterie die watervogels en vissen treft. De besmettelijke ziekte komt vooral in stilstaand water en bij warm weer voor. Ze zorgt bij besmette dieren voor verlammingsverschijnselen met veelal de dood tot gevolg. De milieudienst van de gemeente Beveren werd in kennis gesteld om de situatie te bekijken en actie te ondernemen. (PKM)