Boswachter vraagt honden aan de lijn te houden 16 mei 2018

In de meeste natuurgebieden van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn honden welkom, op voorwaarde dat ze aan de leiband lopen. Boswachter Bram Vereecken doet naar aanleiding van het broedseizoen een oproep om die regel na te leven. "Ik kom namelijk regelmatig mensen tegen die hun hond los laten lopen. Laag tegen de grond schuilen broedende vogels, kleine zoogdieren en zelfs reeën. Honden kunnen gedreven door hun jachtinstinct achter deze dieren aangaan en zo hun rust verstoren. Sommige dieren lopen zich te pletter, raken gewond of worden zelfs gedood. Voor veel in het wild levende dieren is de hond een roofdier. De geursporen die honden achterlaten, maakt de dieren angstig. Ook honden laten spelen of zwemmen in poelen of plassen verstoort de rust van de watervogels. Bij verstoring vliegen ze met grote groepen tegelijk op en verliezen ze onnodig veel energie", legt Vereecken uit. "Maar ook wandelaars, joggers en fietsers stellen het niet altijd op prijs als een loslopende hond hen benadert." Wie zijn hond toch eens wil laten rennen, kan een overzicht van loopzones vinden op www.natuurenbos.be/hondenzones (PKM)