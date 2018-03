Boswachter vraag aandacht voor broedseizoen 17 maart 2018

02u37 0

15 maart, staat in rood omcirkeld in de agenda van boswachter Bram Vereecken van het Agentschap voor Natuur en Bos. Elk jaar begint dan officieel het broedseizoen: verschillende vogelsoorten komen dan terug naar de Waaslandhaven om er te broeden. Het respecteren van de rust tijdens het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 30 juni, is van cruciaal belang voor het broedsucces van deze beschermde vogels. "Wij vragen aan alle bezoekers om rekening te houden met de aanwezigheid van deze dieren en hen niet te storen", zegt Bram. "Blijf steeds op de toegelaten paden en ga zeker niet struinen door het gebied. Nog belangrijker is om zeker honden aan de leiband te houden. Vooral in Prosperpolder Noord gebeurt het dat bezoekers kriskras door het gebied lopen of hun hond er laten rennen of zwemmen."





Kokmeeuwen, zwartkopmeeuwen, kluten en kleine plevieren zijn enkele van de verwachte gasten. Deze vogels verkiezen een schaars begroeid, open terrein om te broeden en hun kroost groot te brengen. "Er zijn in Prosperpolder Noord speciaal broedeilanden aangelegd die een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op deze koloniebroedende vogels", legt Bram uit. "Ook verschillende eendensoorten, kieviten en scholeksters vinden er een geschikt broedgebied. Al deze grondbroedende vogels zijn echter zeer gevoelig voor verstoring in deze kwetsbare periode. Eieren komen bloot te liggen, kuikens verdwalen en roofdieren krijgen hierdoor vrij spel waardoor vele vogels sneuvelen." (PKM)