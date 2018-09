Borden tonnageverbod N450 worden eerstdaags geplaatst Kristof Pieters

04 september 2018

De borden met het tonnageverbod voor de N450 in Melsele worden eerstdaags geplaatst. Dat heeft schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) bevestigd. De fractie Beveren 2020 had kritiek geuit omdat de beloofde verbodsborden er bij de start van het nieuwe schooljaar nog niet staan. “Op de gemeenteraad van eind juli hebben we het tonnageverbod voor de N450 opnieuw ter sprake gebracht”, zegt Bruno Stevenheydens. “Op dat ogenblik was er een discussie met het Vlaams gewest omtrent dit verbod. Op de gemeenteraad werd duidelijk gesteld dat iedereen op dezelfde lijn zat en dat de borden zouden geplaatst worden zodat het tonnageverbod in werking kon worden gesteld. We zijn momenteel een maand verder en de borden zijn nog steeds niet geplaatst. Nochtans is de situatie zeer ernstig. Op zowat elk moment van de dag denderen zware vrachtwagens die niet in Beveren/Melsele moeten zijn over de N450 en de N70. Wie langsheen het traject woont ziet dagelijks veel internationaal vrachtverkeer passeren waaronder bijzonder grote en zware vrachtwagens.” Volgens Van Roeyen is er geen sprake van uitstel. “De borden zijn geleverd en zullen eerstdaags worden geplaatst”, reageert hij formeel.