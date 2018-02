Bomen verdwijnen in Ciamberlanidreef 07 februari 2018

Op maandag 12 februari worden alle bomen gerooid in de Ciamberlanidreef. Dit is nodig voor de geplande heraanleg van de straat. Omwille van de veiligheid wordt de Ciamberlanidreef maandag volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Eerst worden de bomen tussen de Kasteeldreef en De Brownestraat gerooid zodat de leveringen naar de Warande via De Brownestraat kunnen uitgevoerd worden. Als dit deel van de straat vrij is zal de aannemer de nadar verplaatsen zodat ook de eerste oprit van de appartementsblokken in de Ciamberlanidreef terug bereikbaar is. Daarna worden de bomen gerooid aan het Gildenhuis, zijnde Yzerhand tot aan de parking zodat CM, Assist en ACV ook sneller bereikbaar zullen zijn. (PKM)