Bomen in Blokmakerstraat moeten wijken 16 februari 2018

Het gemeentebestuur heeft beslist om alle bomen in de Blokmakerstraat in Haasdonk te laten rooien. De bomen staan in het midden van het voetpad en bemoeilijken de doorgang. Door de opwaartse druk van de wortels zijn de voetpaden in slechte staat. Alle rooiwerken zullen uitgevoerd worden in de week van 19 februari. Na de werken zal de technische dienst wegen de voetpaden herstellen zodat deze terug begaanbaar zijn. (PKM)