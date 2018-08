Bomen gerooid in Snoeckstraat 10 augustus 2018

Een aannemer start op maandag 13 augustus met werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Snoeckstraat, in functie van de geplande wegenwerken. Die voorbereidende werkzaamheden zullen ongeveer één maand duren. Daarna moeten alle huisaansluitingen worden overgekoppeld op de nieuwe leidingen, wat ook ongeveer één maand in beslag zal nemen. Voor de aanleg van het fietspad tussen de Haagmolen- en Pauwstraat moeten er bomen worden gerooid. Een firma uit Waasmunster zal die op dinsdag 14 en donderdag 16 augustus vellen. Tijdens die werkzaamheden wordt de Snoeckstraat tussen Haagmolen- en Pauwstraat volledig afgesloten. Daarna wordt er in de Snoeckstraat enkele rijrichting ingevoerd. De rijrichting loopt dan via de Pauwstraat richting Grote Baan. (JVS)