Bombardon viert 200ste nummer 02 juni 2018

Op zondag 3 juni viert de Melseelse dorpskrant Bombardon feest: het 200ste nummer zal dan van de persen rollen. De krant ontstond op 1 april 1983 en verschijnt om de twee maanden met nieuws over Melsele. Het initiatief vond zijn oorsprong in de derde-wereldbeweging. Na 35 jaar zijn er nog altijd bijna 1.000 abonnees. Op 3 juni zal er live een Bombardon worden gemaakt met interviews, voorstelling van een aantal vaste rubrieken, projectie van foto's, en muzikale intermezzi. Ook aan de kinderen is gedacht met een theatervoorstelling van de Verhalenkat en een springkasteel. Als apotheose zijn er pannenkoeken met ijs voor iedereen. Iedereen is welkom vanaf 14 uur in OC Boerenpoort. (PKM)