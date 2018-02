Bokser staat terecht voor verkeersagressie, maar ontkent 20 februari 2018

02u47 0 Beveren Professioneel bokser Meriton Karaxha stond gisteren in de Dendermondse rechtbank terecht voor verkeersagressie. Zelf ontkent hij in alle toonaarden.

De feiten speelden zich af op 27 februari 2017, ter hoogte van de parking van Basic Fit in Beveren. Volgens het slachtoffer zou Karaxha hem klem gereden hebben, vier keer met zijn vuist op de autoruit geslagen hebben en vervolgens geroepen hebben: "Ik maak u kapot."





Maar zelf ontkent de bokser dat. "Het is net omgekeerd", zei Karaxha's advocaat Katrien Van der Straeten gisteren aan de rechtbank. "Die man haalde mijn cliënt in en remde bruusk. Toen hij stopte, wilde Karaxha verhaal halen waarom hij zich zo gedroeg. Maar toen reed hij weer snel door. Als een bokser zoals mijn cliënt vier keer op een autoruit zou slaan, is ze verbrijzeld en dat was niet het geval. Deze man heeft niets misdaan. Het enige wat hij doet, is focussen op zijn sport en trainen voor het Europees Kampioenschap. Hij is enorm geschrokken van de dagvaarding die plots in de bus zat."





Volgens zijn advocaat is de enige reden van die dagvaarding het eerder opgelopen strafblad van Karaxha. Zeven jaar geleden, in 2011, was hij betrokken bij een brutale overval op een gehandicapte man in Beveren. Die bekocht de roof om zijn portefeuille, gsm en sigaretten bijna met zijn leven. Karaxha kreeg vier jaar cel. "Die veroordeling heeft er voor gezorgd dat mijn cliënt nu voor de rechter staat", zegt Van der Straeten. "Het vermeende slachtoffer zegt dat Karaxha hem aanviel en ze geloven hem omdat hij toch al een veroordeling heeft. Een strafblad is geen bewijs."





En bewijzen zijn er volgens Van der Straeten niet. "Dit hele dossier bestaat enkel uit een verklaring van het zogezegde slachtoffer tegen mijn cliënt", stelt ze. "Er zijn geen objectieve vaststellingen en geen materiële bewijzen. Het gaat hier gewoon om woord tegen woord. We vragen dan ook de vrijspraak, minstens op basis van twijfel."





De rechter velt op 19 maart zijn vonnis. (DND)