Bokser krijgt zes maanden cel na verkeersagressie 20 maart 2018

02u56 0 Beveren Professioneel bokser Meriton Karaxha is tot zes maanden cel en 600 euro boete veroordeeld wegens verkeersagressie.

De feiten speelden zich af op 27 februari 2017 ter hoogte van de parking van Basic Fit in Beveren. Volgens het slachtoffer zou Karaxha hem klemgereden hebben, vier keer met zijn vuist op de autoruit geslagen hebben en vervolgens geroepen hebben: "Ik maak u kapot."





Zelf ontkende bokser Karaxha altijd de feiten en beweerde dat het net andersom was gebeurd. "Het was die man die me inhaalde en dan plots bruusk remde. Ik wilde verhaal bij hem halen, maar toen reed hij weg", klonk het bij Karaxha.





De rechter oordeelde dat er genoeg bewijzen waren om aan te nemen dat de beklaagde zich wel degelijk schuldig maakte aan verkeersagressie.





Brutale overval

Het is niet de eerste keer dat de man voor de rechter stond. Zeven jaar geleden, in 2011, was hij ook al eens betrokken bij een brutale overval op een gehandicapte man in Beveren. Die bekocht de roof om zijn portefeuille, gsm en sigaretten bijna met zijn leven. Karaxha kreeg toen vier jaar cel. (DND)