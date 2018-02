Boete voor dronken chauffeur 13 februari 2018

De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een 35-jarige chauffeur uit Beveren veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro. C.M. werd na een verkeersongeval op 3 januari vorig jaar in Beveren betrapt met 3,18 promille alcohol in het bloed. De agenten vonden in de auto ook nog een fles sterke drank. De politierechter sprak de helft van de opgelegde geldboete uit met uitstel. De chauffeur moet zich wel houden aan een aantal probatievoorwaarden.





(PKM)