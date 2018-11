Boer is alles kwijt door vernielde bunkers: 250 euro dwangsom per dag dat bunkers niet hersteld zijn Kristof Pieters

08 november 2018

14u24 228 Beveren Landbouwer Luc Van Puymbroeck zit volledig aan de grond. Zijn boerderij is onder curatele geplaatst en zijn tractoren zijn al in beslag genomen. De reden: twaalf Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog die hij in 2009 stilletjes liet verdwijnen onder de grond. Volgens Luc had hij hiervoor mondelinge toestemming van de burgemeester maar die laatste ontkent dat met klem. Na een veroordeling moet de boer 250 euro dwangsom per dag betalen. De teller staat al op 410.000 euro. De bunkers herstellen is voor de man ook geen optie: de goedkoopste offerte daarvoor bedraagt 3,75 miljoen euro.

Tussen Beveren en Vrasene zijn nog heel wat restanten van een kilometerslange Duitse bunkerlinie uit de Eerste Wereldoorlog, de zogenaamde Hollandstellung. Die bunkerlinie liep van Knokke tot Antwerpen en moest een eventuele geallieerde invasie vanuit het nochtans neutrale Nederland, afweren. Die bunkers zijn intussen geklasseerd als bouwkundig erfgoed, maar dat was nog niet het geval toen boer Luc Van Puymbroeck (55) een aantal exemplaren op zijn erf en de omliggende weiden in 2009 liet verdwijnen. “Dat ging vrij makkelijk”, vertelt hij. “Met een graafmachine hebben we de aarde weggehaald rondom de bunkers en daarna zakt de bunker onder zijn eigen gewicht weg. Ze zitten nu twee meter diep onder de grond. In totaal hebben we er twaalf op die manier laten verdwijnen. Ze stonden echt wel in de weg en ook andere boeren hebben in het verleden bunkers op deze manier uit de weg geruimd.”

“Ik had mondelinge toestemming van de burgemeester. In principe moest ik een vergunning hebben aangevraagd en dat heeft me nadien genekt. De bunkers werden een jaar later geklasseerd en er is toen klacht ingediend. Ik werd door de rechtbank in 2014 veroordeeld om alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Ik ben nog naar het Hof van Beroep getrokken en zelfs naar Cassatie, maar niks mocht baten. De dwangsom van 250 euro per dag is intussen opgelopen tot 410.000 euro en elke dag tikt het bedrag verder aan. Ik heb al eens 50.000 euro opgehoest, maar enkele weken geleden heb ik toch noodgedwongen de boeken moeten neerleggen. Een deurwaarder was al beslag komen leggen op mijn twee tractoren. Ik kon dus sowieso niet verder boeren.”

Alles kwijt

Luc Van Puymbroeck is alles kwijt en bovendien verandert het faillissement voorlopig niks aan de situatie. “Als zelfstandige ben ik persoonlijk aansprakelijk gesteld en dus kan er ook in de toekomst nog beslag op mijn loon worden gelegd”, zucht hij. “Ik hoop dat de rechtbank inziet dat ik met mijn rug tegen de muur sta. Voorlopig mag ik nog even hier blijven wonen omdat er iemand voor de dieren moet zorgen maar daarna sta ik op straat. De verkoop van de boerderij zal echter nooit de kosten dekken voor het herstel van de bunkers. Slechts twee bedrijven zijn in staat om die operatie tot een goed einde te brengen en de goedkoopste offerte bedroeg 3,75 miljoen euro. Ik weet ook niet hoe het nu verder moet. Ik ben door deze zaak volledig geruïneerd.”

Luc erkent dat hij in de fout is gegaan door de bunkers te verwijderen zonder vergunning. “Maar ik was zeker niet de enige”, vervolgt hij. “De gemeente heeft (met een vergunning, red.) zelf een hele reeks bunkers laten vernietigen voor de uitbreiding van een kmo-zone. Waarom zijn die op mijn boerderij bouwkundig erfgoed en één kilometer verder niet? Ik heb destijds misschien een fout begaan door te vertrouwen dat het woord van de burgemeester voldoende was, maar de straf die ik heb gekregen is echt wel buiten alle proportie.”

Burgemeester ontkent toestemming

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) kent de betrokken landbouwer erg goed. “En ik ga hem ook proberen helpen op alle manier maar ik heb nooit mondelinge toestemming gegeven”, benadrukt hij. “Dat zou sowieso geen enkel juridische waarde gehad hebben. Het klopt wel dat we destijds een gesprek hebben gehad over de bunkers. Die waren op dat moment niet geklasseerd. Ik heb hem echter duidelijk uitgelegd dat er een vergunning nodig was om ze af te breken, maar dat hij die nooit zou krijgen als hij ze zou aanvragen aangezien het uitsluitend in zijn eigen belang was. Er zijn echter nog boeren geweest die bunkers lieten verdwijnen. Daarnaar heeft nooit een haan gekraaid. Luc wist dat hij een risico nam door een overtreding te begaan. Hij heeft gewoon tegenslag gehad dat er dit keer wel een klacht werd ingediend. De straf die hem is opgelegd is echter buitenproportioneel zwaar. Ik wil hem aan ander werk helpen, maar zolang er loonbeslag dreigt, brengt dat weinig soelaas.”