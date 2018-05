Bloemenmarkt in bedevaartsoord 26 mei 2018

Het gemeentebestuur van Beveren organiseert, in samenwerking met de gemeentelijke cultuurraad, morgen een bloemenmarkt vanaf 14 uur in de Oude Beeweg in de Gaverlandstraat in Melsele. Op de markt kan men keuze maken uit een uitgebreid assortiment zomerbloemen voor de versiering van de gevel, voortuin of straattegeltuintje. Op de infostand van de groendienst kan men terecht voor gratis advies. Om dit bloemenfestijn nog aantrekkelijker te maken worden een aantal infostanden en attracties ingericht door de plaatselijke culturele verenigingen. Onder meer de Compostmeesters, KVLV, Landelijke Gidle, KLJ, Kunstkring De Meiboom, Fanfare De Kunstliefde, De Pandoering, Totaal Theater en de Molenmenners zijn aanwezig. Alle bezoekers krijgen boven een zakje potgrond bij aankoop van 10 perkplantjes. In samenwerking met de Beverse bloemisten wordt ook een bebloemingswedstrijd georganiseerd met mooie prijzen. (PKM)