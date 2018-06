Bloemen vervangen bomen in Molenbeekpark 14 juni 2018

Er zijn nog geen heraanplantingen gebeurd in het landschapspark Molenbeek in Melsele.





Een aannemer rooide in oktober vorig jaar alle populieren. Bij een onderzoek was namelijk gebleken dat ze kaprijp waren en een gevaar konden betekenen bij stormwind. Hiermee verdween wel een typisch dorpszicht in Melsele. Op de gemeenteraad peilde Geert Noppe (Groen-sp.a) naar een stand van zaken. De grond ligt er nog immers altijd braak bij en er is nog geen aanstalten gemaakt om bomen heraan te planten. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is het wachten op de resultaten van een provinciale waterstudie. Pas dan zal duidelijk zijn of er een herprofilering nodig is van de Molenbeek.





Schepen van Groen Filip Kegels (N-VA) belooft wel dat het bos voorlopig ingericht zal worden als bloemenweide. (PKM)