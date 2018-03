Blauwe zone centrum Beveren breidt uit 24 maart 2018

02u51 0 Beveren De gemeente Beveren breidt de blauwe zones uit. Op de parkings van het Gildenhuis en het oud atletiekplein kan vanaf nu nog enkel met de parkeerschijf geparkeerd worden.

De parkings van het Gildenhuis en het oud atletiekplein (zijde Donkvijverstraat) zijn voortaan ook blauwe zone. Op die manier is er voor de klanten van de handelaars een snellere circulatie van de parkeerplaatsen.





Dit betekent dat op beide parkings enkel met een parkeerschijf voor de duur van maximum twee uur kan geparkeerd worden. Dit vanaf maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur (exclusief feestdagen).





Parkeren met bewonerskaarten is niet toegelaten op deze twee parkings.





Langere tijd parkeren

Wie voor langere tijd wil parkeren dicht tegen het centrum van Beveren, kan terecht op de parking aan het atletiekplein (Sint-Martenslaan), parking Gravenplein, de parking aan de sporthal in de Klapperstraat, de parking aan Waasland Beveren in Lindenlaan, de parking op de hoek van de Bosdamlaan en de Vuurkruisenlaan, de Boerenmarkt of de parking aan het station van Beveren.





Tijdens het weekend kan men ook gebruik maken van de parking van het Koninklijk Atheneum in de Donkvijverstraat. (PKM)