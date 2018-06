BK-Kubb strijkt neer in Doornpark 80 SPEELVELDEN INGERICHT VOOR TOERNOOI, GOED VOOR 160 TEAMS KRISTOF PIETERS

22 juni 2018

02u44 0 Beveren Kubb is aan een opmars bezig. Intussen zijn er al tachtig clubs in ons land actief. Deze zomer is Beveren gastgemeente voor Belgisch kampioenschap, georganiseerd door de Melseelse club 'Kubbezen'. Op de voetbalvelden van het Doornpark zullen 80 speelvelden ingericht worden, goed voor 160 ploegen.

Kubb kan kort omschreven worden als een combinatie van bowling, petanque en schaken. Het doel is het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien, maar dat klinkt eenvoudiger dan het is. "De regels variëren per land en regio, maar het doel van het spel is altijd om de koning omver te gooien voordat de tegenpartij dat doe", leggen André Van Eycke en Lutgarde Fransen van de Melseelse club 'Kubbezen' uit. "Er komt een grote hoeveelheid strategie bij kijken. Dit is minstens even belangrijk als de werptechniek."





Op 25 augustus zal gemeente Beveren gastgemeente zijn voor de twaalfde editie van het Belgisch kampioenschap Kubb. Het toernooi wordt georganiseerd door FROS Multisportfederatie Vlaanderen en Kubbezen, één van de toonaangevende Kubb-verenigingen van Beveren. "Met de titel 'Het Grootste Kubb-tornooi van de Wereld' was het voor het gemeentebestuur snel duidelijk dat we dit evenement naar hier moesten halen", lacht schepen van Sport Katrien Claus.





Laagdrempelig

De populariteit van het uit Zweden afkomstig werpspel kent nog steeds een steile groei in Vlaanderen. Het BK is intussen één van de grootste Kubb-tornooien ter wereld. Vorig jaar tekenden 96 teams van zes personen present. "Het deelnemersveld is dan ook heel divers", vervolgen André en Lutgarde. "Naast de absolute top, is er ook ruimte voor recreanten. Om het niveauverschil weg te werken, maken we een onderscheid in twee niveaus. Zo blijft een deelname laagdrempelig en de sfeer gemoedelijk. We reiken ook een prijs uit voor de best verklede ploeg." De inschrijvingsprijzen bedragen tussen 30 en 45 euro per ploeg, afhankelijk van de categorie.





"Om al deze ploegen speelkans te geven, zullen we maar liefst 80 speelvelden aanleggen op de voetbalterreinen in het Doornpark", geeft Inge Firlefijn van de Beverse sportdienst mee. "Daarmee hebben we een capaciteit voor 160 ploegen, of ongeveer 500 wedstrijden." De toegang tot het toernooi en de randanimatie is vrij toegankelijk voor iedereen. Er wordt gestart om 9 uur en rond 19 uur zullen de winnaars bekend zijn.





Opwarmen kan op 20 juli tijdens een initiatie op Beveren Beacht of tijdens de Dorpsfeesten in Melsele eind juli, waar de club een kleinschalig toernooi organiseert. Inschrijven met een ploeg van minstens vier personen kan via www.kubbspel.be