Bisschop deelt eretekens uit

Bisschop Luc Van Looy heeft aan twee leden van de kerkfabriek Onze- Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen van Doel een ereteken toegekend voor hun jarenlange inzet.





Guido Van Mieghem was 24 jaar lang lid van de kerkraad en 12 jaar secretaris tot zijn verhuis in april vorig jaar. Hij kreeg daarom een zilveren ereteken van Sint-Bavo. Marie-Cécile De Wael kreeg een gouden ereteken. Zij draagt sinds 1967 zorg voor de kerk in Doel en dankzij haar inzet kunnen er nog altijd vieringen doorgaan. Sinds 1997 is ze er ook kosteres.











