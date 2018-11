Binnenkort veilig fietsen van Beveren naar Vrasene Gevaarlijke oversteek Zillebeek verdwijnt Kristof Pieters

15 november 2018

15u05 0 Beveren Aan het kruispunt van Zillebeek met de Elzenstraat zijn de werken gestart voor de aanleg van een ontbrekend stuk fietspad. Hiermee zal de gevaarlijke fietsoversteek verdwijnen. Tot nu toe moesten fietsers de baan kruisen van het ene naar het andere fietspad. De rijbaan wordt nu aangepast zodat er ruimte is om het dubbelrichtingsfietspad door te trekken.

Deelgemeenten Beveren en Vrasene zijn verbonden door een dubbelrichtingsfietspad waar dagelijks intensief gebruik van wordt gemaakt. Aan Zillebeek werd destijds echter geen fietspad aangelegd omdat de rijbaan te smal was. De fietsers rijden nu in dit deel van Zillebeek op de rijbaan. De fietsers die richting Vrasene rijden, moeten zelfs de rijbaan kruisen. “Omdat het er vaak erg druk is, is dit niet altijd zonder gevaar. Elke kruising van de rijbaan moet zoveel mogelijk vermeden worden”, beseft Emiline Brocken van de dienst Mobiliteit. Zware ongevallen zijn er nog niet gebeurd, maar fietsers ervaren het wel al jaren als een gevaarlijk punt. Bovendien maken veel schoolkinderen gebruik van deze route. Om dit probleem om te lossen, werd samen met de technische dienst Wegen een ontwerp opgemaakt voor het doortrekken van het dubbelrichtingsfietspad over het kruispunt met de Elzestraat.

Voorrang

Het nieuwe fietspad is bijna twee meter breed en wordt aangelegd in beton. Het is afgescheiden van de rijbaan. “De rijbaan van Zillebeek wordt plaatselijk versmald naar vijf meter”, gaat Brocken verder. “Dat is nog voldoende om auto's te laten kruisen, als ze maar traag genoeg rijden. De kruising met de Elzestraat wordt in rode markering aangelegd. Sinds de recente heraanleg van het kruispunt van de Elzestraat met Zillebeek heb je er al een beter zicht op het verkeer van de Zillebeek, waardoor fietsers het kruispunt nu veiliger kunnen kruisen. We gaan wel nog extra signalisatie plaatsen voor chauffeurs. Ze moeten attent zijn dat fietsers uit beide richtingen de baan kunnen kruisen. Daarom krijgen fietsers voorrang op het andere verkeer.”

Het gaat om een investering van 108.075 euro. De werken gebeuren in twee fases en zullen enige verkeershinder veroorzaken. Sinds vandaag, donderdag 15 november, en nog tot en met vrijdag 23 november zal het kruispunt afgesloten zijn. Fietsers zullen wel nog in beide richtingen door kunnen. Automobilisten moeten een omleiding volgen. In deze fase wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Vanaf vrijdagavond 23 november tot en met 7 december zal er weer eenrichtingsverkeer vanuit Beveren richting Vrasene mogelijk zijn. Fietsers zullen vanaf half december dus op een veiligere manier tussen de twee deelgemeenten kunnen pendelen.