Binckbank Tour trekt twee dagen door grensgemeenten Grand Départ en ploegenpresentatie zorgen voor spektakel



Kristof Pieters

25 maart 2019

17u23 0 Beveren Wielerliefhebbers zullen deze zomer in de watten worden gelegd want de BinckBank Tour, een rittenkoers voor profwielrenners, trekt op zondag 11 en maandag 12 augustus door de grensgemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene en het Nederlandse Hulst. De vier willen er een onvergetelijk wielerspektakel van maken.

De Binckbank Tour, de vroegere Eneco Tour, telt mee voor het UCI World Tour-klassement en zal dus ook dit jaar heel wat grote namen aan de start mogen verwelkomen. De wielerronde telt zeven ritten waarvan er twee in onze regio zullen gereden worden. Beveren heeft al een rijk wielerverleden. De gemeente mocht al meermaals de Ronde van België en ook de Eneco Tour ontvangen. Dit keer is echter EGTS Linieland de gastheer, het samenwerkingsverband tussen de grensgemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst.

Op zondag 11 augustus begint de Grand Départ met een ploegenpresentatie op de Grote Markt van Hulst. Wie Tom Dumoulin, Niki Terpstra of Tim Wellens van dichtbij wil bewonderen, kan deze dag dus al aanstippen in de agenda. EGTS zal samen met lokale verenigingen heel wat nevenactiviteiten op touw zetten. “Het moet immers een wielerspektakel worden, een totaalbeleving voor jong en oud”, zegt directeur Richard Meersschaert.

Maandag 12 augustus trekt de koers zich echt op gang met een openingsrit van ongeveer 168 km. Omstreeks 12.30 uur wordt het startschot gegeven op de Grote Markt van Beveren. Vandaar trekken de renners via de Nederlandse polders, Sint-Gillis-Waas en Stekene opnieuw richting Hulst. “Zowel voor de renners als voor de televisiekijkers belooft het een aangenaam schouwspel te worden”, voorspelt Meersschaert. “We zetten immers al onze troeven in. Natuur, industrie en haven, de Schelde, … het komt allemaal aan bod in deze etappe en met de kasseien van de Zoetenberm in Ouden Doel zal het geen eentonige rit worden.” Koersdirecteur Rob Discart van het organiserende Golazo Sports sluit zich daar volmondig bij aan. “Bovendien heeft de wind langs de Westerscheldedijk vrij spel. Alle elementen zijn dus aanwezig om er een mooie koers van te maken.” Ook ex-renner Ludo Dierckxsens, die met één van de volgwagens zal rijden, bevestigt dit. “Het is een mooie parcours maar de renners zullen op de enorme vlakten vooral rekening moeten houden met de strakke wind.”

De vier grensgemeenten willen met de Binckbank Tour vooral hun regio promoten. “Deze ‘grensoverschrijdende’ koers is daar ideaal voor”, vindt Jan-Frans Mulder van Hulst. “Vooral het Verdronken Land van Saeftinghe zal zeker mooie plaatjes opleveren vanuit de helikopter. We hebben al drie keer de Vestingscross gehad en na het veldrijden mogen we nu een wegrit verwelkomen. We kijken er nu al enorm naar uit.” Dat doen ze ook in Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. “Deze koers is een echte grensrit en staat hiermee ook symbool voor de werking van EGTS Linieland”, zegt Stany De Rechter.

Meer over Hulst

wielersport

sportdiscipline

sport

Stekene

wegwielrennen

Sint-Gillis-Waas

Beveren