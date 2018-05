Bikewash als aftrap van actie Met Belgerinkel 03 mei 2018

Met een gratis bikewash op de Grote Markt is de aftrap gegeven van de actie 'Met Belgerinkel naar de Winkel'. Bezoekers konden er gratis hun fiets laten wassen en tegelijk laten voorzien van een anti-diefstal label. Opmerkelijk is dat Beveren de actie in eigen handen heeft genomen. 'Met Belgerinkel naar de Winkel' was een campagne van de Bond Beter Leefmilieu en werd vorig jaar hervormd met als nieuwe naam 'Zo Dichtblij'. "We merkten dat er nog maar weinig interesse was bij de handelaars en hebben daarom beslist om dit jaar de actie in eigen handen te nemen en terug onder de oude bekende naam", zegt Kegels. Het oude principe blijft hetzelfde. Handelaars zetten stempels op een papieren spaarkaart als een klant met de fiets naar de winkel komt. Volle spaarkaarten met vijf stempels maken kans op een mooie prijs waaronder tien fietsen.





