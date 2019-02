Bijna de helft minder ongevallen aan overwegen in haven Kristof Pieters

19 februari 2019

17u38 0 Beveren De inspanningen die Infrabel heeft geleverd om de overwegen in havengebied veiliger te maken, werpen hun vruchten af. Het aantal ongevallen daalde spectaculair van 16 in 2017 tot 9 vorig jaar. Dat is een daling van maar liefst 44 procent.

Het havengebied telt op de linker- en rechteroever meer dan 200 overwegen. Op een paar uitzonderingen na staan er nergens slagbomen. Volgens Infrabel om te vermijden dat die om de haverklap worden stukgereden. Omdat er in de Waaslandhaven echter zoveel ongevallen gebeurden, met in juli 2016 zelfs drie in 24 uur tijd, werden er extra maatregelen genomen. Twee zwarte punten werden uitgerust met een extra belsignaal en er kwamen ook ribbelstroken en een dambordpatroon op de weg om truckers te waarschuwen dat ze een overweg naderen. Eind 2018 deed Infrabel er tijdens zijn driedaagse campagne een nieuwe oproep aan alle vrachtwagenbestuurders om altijd de signalisatie aan overwegen te respecteren. “In totaal werden toen 1.000 Belgische en buitenlandse bestuurders bereikt”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder bij Infrabel. “Er zullen dit jaar nog soortgelijke sensibiliseringsacties volgen. Daarnaast neemt Infrabel, in samenspraak met de betrokken partners, ook maatregelen op het terrein. Zo worden sommige overwegen in de havens uitgerust met extra bellen, lampen, Sint-Andrieskruisen, oplichtende verkeersborden en bijkomende wegmarkeringen. Dit om de overwegen in het havengebied nog meer te laten opvallen en de weggebruikers tijdig te waarschuwen.”

Al deze inspanningen lijken hun vruchten af te werpen, want het aantal ongevallen daalde het voorbije jaar spectaculair van 16 naar 9 in 2018. Daarvan gebeurden er 6 ongevallen op de rechteroever en 3 ongevallen in de Waaslandhaven. In de Waaslandhaven viel er wel het voorbije jaar jammer genoeg wel een dodelijk slachtoffer te betreuren. Dennie Lockefeer, CCO bij Van Moer Logistics, belandde op 6 december 2018 met zijn wagen onder een goederentrein aan de Hazopweg in Kallo. Het ging om een trein die net een bedrijfsterminal aan het Vrasenedok verliet. De 42-jarige Lockefeer werd met zware verwondingen bevrijd uit het wrak maar overleed een maand later alsnog aan de opgelopen verwondingen.

Volgens Petit moeten de cijfers van het dalend aantal ongevallen dan ook helaas wat gerelativeerd worden. “Want hoewel er in totaal in 2018 minder ongevallen aan overwegen gebeurden, blijft het aantal slachtoffers jammer genoeg wel dramatisch stabiel”, vervolgt hij. “In totaal vielen er vorig jaar in ons land 9 dodelijke slachtoffers te betreuren en dat is evenveel als het jaar voordien. Ondanks alle sensibiliseringscampagnes, blijven het niet-respecteren van de verkeersregels en onvoorzichtig gedrag van de weggebruikers én in mindere mate de mogelijke impact van de weersomstandigheden zoals regen, mist of zon, waardoor men de verkeerssituatie niet goed inschat, de belangrijkste oorzaken van deze drama’s.”