Bier Verenigt brengt proefpakket uit 30 augustus 2018

Beveren telt zo maar eventjes zeven echte brouwerijen. Ter promotie van hun producten hebben alle zeven brouwers zich onlangs verenigd tot het collectief 'Bier Verenigt'. Op die manier vindt men hen terug op talrijke markten en evenementen in de gemeente. Ook organiseren zij binnenkort, tijdens de autovrije zondag op 16 september, de allereerste biersneukeltocht. Wie geen zin heeft om te wachten tot 16 september om de tientallen typische bieren te proeven, kan vanaf nu ook een proefpakket (in geschenkverpakking) aankopen in het toeristisch kantoor op de Grote Markt in Beveren. Het proefpakket telt 1 bier van elke brouwer (dus 7 flesjes) en is te koop aan 15 euro per stuk. (PKM)