Bier en chips gestolen uit chirolokalen Kristof Pieters

01 januari 2019

11u30 0

Dieven hebben ingebroken in de chirolokalen aan de Kallobaan in Beveren. Ze sloegen een raam in om binnen te geraken en gingen aan de haal met twee bakken bier, chips en geld. De inbraak gebeurde vermoedelijk tussen zaterdagavond en zondagochtend.