Bibliotheken blazen dictee nieuw leven in met taalwedstrijd Kristof Pieters

04 december 2018

17u08 0 Beveren Het Groot Dictee der Nederlandse taal was tot 2016 ieder jaar te zien op televisie. We kennen het als een wedstrijd in correct spellen tussen Vlaanderen en Nederland. Aangezien de kijkcijfers daalden werd beslist om het programma stop te zetten. 60 bibliotheken nemen de draad echter terug op.

‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ is een idee van de Stedelijke Bibliotheek van Mechelen. De eerste aflevering in 2017 in Mechelen werd een groot succes. Dit jaar stappen meer dan 60 Vlaamse en Brusselse bibliotheken mee in, in het initiatief. Op vrijdag 7 december om 20 uur wordt het taalspel gelijktijdig gespeeld, met dezelfde tekst. Ook Bib Beveren en Davidsfonds Beveren-Zuid doen mee en verzamelen in het Erfgoedhuis Hof ter Welle. De deelnameprijs bedraagt 5 euro (2 drankjes inbegrepen).

In ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ gaat het niet alleen om correct spellen. Om te winnen heb je ook fantasie en taalvaardigheid nodig en omdat het aan het eind heel spannend wordt, spelen ook de zenuwen een rol. Alles draait om een grappige tekst, geschreven door de jonge auteur Ans De Bremme. Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Men kan zich inschrijven via mail naar bibliotheek@beveren.be.