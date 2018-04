Bibcharter benadrukt belang van bibliotheek 10 april 2018

Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet langer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen. Het voorbije jaar werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op de collectie, personeel en werking. Niet zo in Beveren. De gemeente Beveren ondersteunt daarom de actie 'Bib voor iedereen' en ondertekende het bibcharter. De gemeente spreekt zich daardoor uit voor een sterke bib, als basisdienst voor elke burger. "Er zijn hier computers en wifi, de bib is een toegankelijke plek dat mensen weerbaar maakt in hun strijd tegen sociale ongelijkheid", klinkt het strijdvaardig.





