Bib neemt inleverboxen in gebruik FILIAAL IN GEVANGENIS KRIJGT POSITIEVE EVALUATIE KRISTOF PIETERS

29 juni 2018

02u32 0 Beveren Zeven uitleenposten van de bibliotheek zijn zopas uitgerust met inleverboxen. Hier kan men ontleend materiaal in achterlaten buiten de openingsuren. Intussen is ook een positieve evaluatie opgemaakt van het bibfiliaal in de gevangenis van Beveren.

Beveren nam vorig jaar de beslissing om de acht uitleenposten van de bib te behouden, maar omdat de kostprijs van personeel te hoog lag, moest het aantal openingsdagen wel fors ingekrompen worden. Een jaar na deze beslissing is een balans opgemaakt van deze reorganisatie en die valt positief uit. Enkel in de filialen van Melsele en de Nieuwe Parochie is er een terugval van het aantal bezoekers, maar dat is vermoedelijk door de nabije ligging van de hoofdbib.





"Het totaal aantal uitleningen is het voorbije jaar in ieder geval gestegen van 341.047 naar 354.825", zegt bibliothecaris Mireille Geerinck. "Er wordt wel minder uitgeleend en minder verlengd, maar dat is vooral omdat we het leengeld behoorlijk hebben opgetrokken. Dat heeft als positief gevolg dat de collectie veel meer circuleert." Het aantal bezoekers in de hoofdbib is ook sterk gestegen van 92.280 in 2016 naar 116.022 vorig jaar.





Volgens schepen Johan Smet zijn er heel weinig klachten over de reorganisatie binnengekomen. "Hoewel er nu minder weekend- en avondopeningen zijn, kan elke inwoner elke dag terecht in een bibliotheek binnen een afstand van 5 kilometer. Bovendien kan men nu uitgeleende materialen in gelijk welk filiaal terugbrengen. Als extra dienstverlening zijn er nu inleverboxen geplaatst. Die boxen zijn wel niet geautomatiseerd, want dat kostte teveel in verhouding. De materialen worden dus verwerkt tijdens het eerstvolgende uitleenmoment." Enkel de hoofdbib heeft een automatische terugbrengschuif. Vorig jaar werden daar 37.617 stuks in gedeponeerd, goed voor 12 procent van alle uitleningen.





De bib heeft ook nog een bijzonder filiaal in de gevangenis van Beveren. Dat opende in 2014 de deuren en kreeg nu een positieve evaluatie. De bib staat in voor de collectie en het opvolgen van de persoonlijke aanvragen van gedetineerden. Het is echter wel personeel van de gevangenis dat instaat voor de uitbating. Gedetineerden mogen één bezoek brengen per week. Het filiaal bevindt zich in het cellencomplex zelf. Internet is er niet, maar de gevangenen kunnen er wel de online publiekscatalogus raadplegen. "Voor dit filiaal hebben we een convenant afgesloten met de federale overheid", legt schepen Smet uit. "Wij krijgen hiervoor 30.000 euro subsidie. De gevangenisdirectie zegt alleszins dat er gretig gebruik gemaakt wordt van de bibfaciliteiten. De convenant loopt tot en met 2019, waarna de zaak zal geëvalueerd worden."