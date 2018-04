Bib lanceert introductiespel voor jongeren 05 april 2018

02u58 0 Beveren Om jongeren al spelenderwijs wegwijs te maken in de bib lanceert de bibliotheek een introductiespel. Bibster is een interactief, digitaal spel waarmee je via smartphone of tablet ontdekt wat de bib allemaal te bieden heeft.

Bibster wordt aangeboden aan de scholen in Beveren voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Er zijn twee spelvarianten, die telkens 50 minuten duren.





Bibster Story is een kant-en-klare spelformule gemaakt voor groepen. De oplossingen voor de vragen kunnen de leerlingen vinden door de digitale catalogus te raadplegen, maar evengoed door boeken op te zoeken. Bibster Quest is een eenvoudige vragenreeks. Alle vragen hebben eigen pincodes die verspreid hangen in de bib. Spelers krijgen een startcode en gaan dan op zoek naar de verschillende codes.





"Een aanrader"

Leerkracht Kathleen De Belder en haar leerlingen van het 6de leerjaar van GVBS Sint-Lodewijk mochten als eerste kennismaken met Bibster. "Een aanrader", vindt ze. "Ik ga het zeker bij collega-leerkrachten promoten." Ook de leerlingen zijn enthousiast. "We vonden het een tof en uitdagend spel. Er valt in de bib meer te ontdekken dan we dachten," vertellen Alexine, Luna en Jakobien. Ook Lore, Cheyenne en Len vonden het plezant. "Gewone rondleidingen zijn vlug saai, maar nu waren de 50 minuten zo om".





Scholen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich inschrijven via www.beveren.be. Bibster vindt enkel in de hoofdbibliotheek op het Gravenplein plaats.





(PKM)