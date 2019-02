Bezoeker van gevangenis betrapt op drugssmokkel Kristof Pieters

19 februari 2019

Bij een controle afgelopen zondag in de gevangenis in Beveren werd een bezoeker op heterdaad betrapt op het binnenbrengen van 10 gram cannabis in de gevangenis. Het ging om een 22-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit en woonachtig in Mechelen. De bedoeling was de drugs te kunnen bezorgen aan een gedetineerde. De verdachte werd gearresteerd en door het parket Oost-Vlaanderen dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.