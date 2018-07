Bewoonster lokt dieven in de val INBREKERS TE VOET ERVANDOOR NADAT VROUW VLUCHTWEG BLOKKEERT KRISTOF PIETERS

12 juli 2018

02u38 5 Beveren De moedige Lut Verhaert heeft dinsdagavond een dief helpen vatten. Ze blokkeerde met haar wagen de vluchtweg van drie inbrekers en gaf geen krimp toen die met een kassei op haar auto begonnen beuken. De dieven gingen er te voet vandoor, maar de politie kon één dader oppakken.

De feiten deden zich dinsdagavond voor in de Perstraat in Haasdonk. Lut Verhaert kwam rond 17 uur thuis en zag plots een verdacht voertuig staan in de dreef tussen haar woning en een aanpalend huis dat ze verhuurt. "Dat huurhuis staat momenteel leeg", vertelt ze. "Ik vond het dan ook vreemd om een auto te zien staan in de dreef en parkeerde me er vlak achter. Ik zag meteen dat er een ruit was ingeslagen en daarna merkte ik drie mannen op die zich achter een haag hadden verscholen. Ik confronteerde hen met de gebroken ruit en vroeg of ze hadden ingebroken. Ze antwoordden in het Frans dat ze de weg zochten naar een coffeeshop en vroegen me mijn auto te verplaatsen. Ik ben ingestapt, sloot alle portieren af en haalde mijn gsm boven om een foto te nemen van de nummerplaat van de wagen."





Kasseisteen

Eén van de drie verdachten werd daarop agressief. "Hij kwam naar mijn wagen met een kasseisteen en begon ermee op de ruit en het portier te beuken", vervolgt Lut. "Toch was ik niet bang, wellicht door de adrenaline. Een buur had intussen mijn echtgenoot gebeld. Hij was aan het werk op ons bedrijf en kwam aangereden met een bulldozer. We zijn daarop van plaats verwisseld. Aangezien ze met een kasseisteen niet veel konden aanvangen tegenover zo'n bulldozer zijn ze met hun wagen de andere kant op gevlucht. Ver zijn ze niet geraakt, want de dreef loopt dood op enkele akkers."





Jean-Pierre Boeye zette met de bulldozer de achtervolging in, maar de drie verdachten waren intussen uit de wagen gesprongen. "Ze hadden zelfs niet de tijd om hun gsm mee te graaien", vult hij aan. "Ze verdwenen in een maïsveld, maar wellicht zijn ze elkaar kwijt geraakt. Eén van hen dook kort daarna op in het centrum van Haasdonk en werd door de politie in de boeien geslagen. Alle lof trouwens voor de agenten, want ze waren hier ontzettend snel." De politie zette nog een zoekactie op touw met een speurhond, maar van de twee andere verdachten was geen spoor meer.





Robotmaaier

De opgepakte dief is een Fransman van 27 jaar. Hij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het gaat om de man die de wagen van Lut Verhaert met een kassei te lijf ging. Hij wordt nu vervolgd voor poging diefstal met geweld. "Buit hebben ze niet gemaakt", vervolgt Lut. "De woning was nog wel bemeubeld, maar waardevolle spullen lagen er niet. In de auto vond de politie wel nog een robotmaaier en andere zaken die misschien afkomstig waren van andere inbraken. Ik ben blij dat ze toch één van de dieven gevat hebben. De rest zal trouwens ook opgespoord kunnen worden, want het voertuig stond blijkbaar op naam van een vriendin van één van hen."