Bewoners zetten kartonnen doos op warme kookplaat. Gelukkig merken buren rookontwikkeling snel op Kristof Pieters

07 april 2019

14u32 0 Beveren In de Keizer Karelstraat in Melsele ontstond zondagmiddag om 13 uur brand in de keuken van een woning. De bewoners hadden per ongeluk een kartonnen doos met inhoud op het fornuis gezet, maar daarbij merkten ze niet op dat de elektrische kookplaat nog op een lage stand stond.

Vervolgens verlieten zij nietsvermoedend de woning. Het gevolg was dat de kartonnen doos vuur vatte met heel wat rookontwikkeling tot gevolg. Het waren de buren die de rookontwikkeling opmerkten en de brandweer verwittigden. Die was zeer snel ter plaatse maar moest zich wel een toegang verschaffen tot de slotvaste woning. Gelukkig ging het maar om een zeer beperkt brandje dat snel onder controle was. De schade bleef beperkt tot de keuken. De woning werd grondig verlucht.