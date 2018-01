Bewoners Gaverlandwegel klinken op nieuwe jaar 30 januari 2018

De inwoners van de Gaverlandwegel in Melsele kwamen afgelopen weekend al voor de 18de keer samen om samen op het nieuwe jaar te klinken. "Het is ondertussen al een echte traditie geworden", vertelt medeorganisator Herman Vereecken. "Met onze jaarlijkse nieuwjaarsdrink willen we de bewoners van 'de wegel' wat dichter bij elkaar brengen, vooral de nieuwe bewoners dan. De laatste jaren zijn er weer heel wat nieuwe mensen bijgekomen in de straat, en het doet ons plezier dat ook zij graag present tekenen op onze drink." Naast een glas werden ook appelbollen en worstenbroden uitgedeeld. Het Gaverlandwegelcomité trakteerde hiermee de 60 bewoners die inschreven.





(PKM)