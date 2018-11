Beverse wetenschapper op expeditie naar Zuidpool “Impact meten van klimaatverandering” Kristof Pieters

16 november 2018

13u25 0 Beveren Preben Van Overmeiren, doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent, is vertrokken naar de Zuidpool om deel te nemen aan een bijzonder onderzoeksproject. Samen met een collega van de ULB zal hij de impact meten van de mens op dit schijnbaar onaangeroerd continent.

Expeditie CHASE is een onderzoeksproject dat door de Belgische overheid werd opgezet. Vier jaar lang zal de luchtkwaliteit gemeten worden op Antarctica. Veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer zijn een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering. Antarctica wordt beschouwd als de best bewaarde regio ter wereld maar ook hier is de impact van de mens duidelijk zichtbaar.

Preben Van Overmeiren bestudeert voor zijn doctoraat aan de Universiteit Gent organische componenten in de lucht en werd nu geselecteerd voor een onderzoek op de Zuidpool. Zes weken lang zal hij vanuit het Belgische onderzoeksstation Princess Elisabeth dagelijks de ijsvlakte intrekken. “Er is een lijn aan meetstations opgesteld vanaf de kust tot diep landinwaarts”, legt hij uit. “Een aantal zijn op een dag tijd bereikbaar vanuit het station per sneeuwscooter maar bij sommige moet er overnacht worden in een tent. We hebben wel een goede voorbereiding gekregen. Dat gaat van reddingsoperaties op het ijs en leren navigeren met een gps tot overleven als we vast komen te zitten. Ijsberen zitten er gelukkig enkel op de Noordpool. Het grootste gevaar zijn de scheuren in het ijs. Die zijn soms bedekt met sneeuw zodat ze niet zichtbaar zijn. Ook is het altijd opletten voor onderkoelingsverschijnselen bij een sneeuwstorm. Nu is het er echter zomer en is het 24 uur per dag licht. We worden er zeker niet aan ons lot overgelaten. Het gaat om een Belgische basis waar veel nationaliteiten samenzitten en waar heel wat begeleiding is voorzien. Het team bestaat uit een tiental mensen waarvan twee wetenschappers voor het CHASE-project maar er is ook een kok en een aantal veldmensen die voor ondersteuning zorgen.”

Op de resultaten van het onderzoek is het natuurlijk wachten maar Preben Van Overmeiren vermoedt dat de impact van de mens ook op dit continent duidelijk meetbaar zal zijn. “Het gaat vooral om de zogenaamde PAK’s, dit zijn schadelijke stoffen die ontstaan bij bijvoorbeeld de verbranding diesel. Die stoffen worden in de atmosfeer geblazen en boven de Zuidpool komen ze weer naar beneden gedwarreld. Ook de scheepvaart heeft een duidelijk effect op de aanwezigheid van fijn stof in die regio. Met ons project onderzoeken we de menselijke impact op het continent. Ik zelf zal me vooral bezig houden met het nemen van luchtmonsters. Mijn collega van de ULB zal bestudeert de samenstelling van fijn stof in de lucht en in de sneeuw. Klimaatverandering staat vandaag wereldwijd natuurlijk hoog op de agenda. De VN heeft het onderzoek op Antarctica zelfs als prioriteit naar voor geschoven. Het zal voor mij persoonlijk ook een bijzondere ervaring zijn om te werken op zo’n ijscontinent maar de resultaten van het onderzoek zijn des te belangrijker.”

De expeditie zal te volgen zijn via een blog op http://www.bncar.be/