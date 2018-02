Beverse 'Red Flames' naar WK in Israël 01 februari 2018

02u31 0 Beveren Beveren heeft zijn eigen Red Flames. Tien leerlingen van het Koninklijk Atheneum nemen namelijk van 8 tot 21 maart in Israël deel aan het WK zaalvoetbal voor schoolploegen.

De meisjes wonnen het ticket nadat ze zich eerder tot Belgisch kampioen Futsal (zaalvoetbal) hadden gekroond. Voor de meisjesploeg van het KA is het de tweede keer dat ze mogen deelnemen aan een wereldkampioenschap voetbal.





Talent in huis

En er is heel wat talent in huis. Red Flame Tine De Caigny is een oud-leerlinge van het KA en huidig speelster Lindsey Jacob speelt intussen ook al voor het nationale elftal. De jongensploeg van het KA verloor in de finale van het Belgisch kampioenschap van Luik, maar als verliezend finalist mogen ze ook mee naar Israël. Het KA zal er dit jaar dus met twintig leerlingen op afspraak zijn. (PKM)





