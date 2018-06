Beverse geschiedenis gebundeld in één boek ZES AUTEURS WERKTEN 3,5 JAAR AAN 'BEVEREN, HEERLIJK LAND AAN DE SCHELDE' KRISTOF PIETERS

22 juni 2018

02u43 0 Beveren De hele geschiedenis bundelen vanaf de prehistorie tot nu. Dat was de opdracht die de gemeente gaf aan zes auteurs. Het eindresultaat is het boek 'Beveren, Heerlijk land aan de Schelde' dat 338 pagina's telt en het naslagwerk zal worden voor wie wat meer te weten wil komen over het rijke verleden van Beveren.

De voorbije decennia verschenen al heel wat boeken over Beveren en lokale thema's zoals de Staats Spaanse Linies, Cortewalle of Singelberg, maar een echt overzicht van de hele geschiedenis ontbrak nog. "Er waren nogal wat hiaten in de geschiedschrijving en over de 20e en 21e eeuw was amper iets neergepend terwijl dit voor Beveren toch wel een scharnierpunt is met de ontwikkeling van een wereldhaven in onze achtertuin", zegt burgemeester Marc Van de Vijver. "Wel waren er al interessante, vooral wetenschappelijke boeken geschreven, maar we wilden een overzichtswerk dat toegankelijk was voor het grote publiek." De gemeente gaf daarom de opdracht aan zes auteurs om dit ambitieuze project tot een goed einde te brengen. Er werd maar liefst 3,5 jaar lang aan gewerkt. Rode draad is de Schelde, want de ligging naast deze rivier zorgde voor het groot historisch en economisch belang van Beveren. Dat startte al in de dertiende eeuw met de inpoldering en vanaf de 20ste eeuw volgde de havenontwikkeling.





Het boek is maar liefst 338 pagina's dik en rijk geïllustreerd met heel wat historische kaarten, documenten en foto's uit allerlei archieven, maar ook foto's van het heden. "Het bestaat uit twee grote delen", legt archivaris Carine Goossens uit. "In het luik 'Historisch Beveren' beginnen we met archeologische vondsten uit de ijstijd en hebben we het uiteraard ook uitgebreid over 'Het land van Beveren' dat in de middeleeuwen is ontstaan. We weten met zekerheid dat er sprake is van 'Beveren' in de twaalfde eeuw, maar wellicht is Beveren al veel vroeger ontstaan." Van de burcht Singelberg werd immers al in de tiende eeuw melding gemaakt. Het is de oudste versterking uit de gemeente en de uitvalsbasis van de 'Heren van Beveren', maar nu is er enkel nog een heuvel over. "Dit eerste luik is vooral een samenvatting van alle wetenschappelijk onderzoek dat er eerder al gebeurd is. We konden ook rekenen op de medewerking van professor Philippe Crombé van de UGent en Bart Lauwers van Erfpunt", zegt Goossens





Deelgemeenten geportretteerd

In het luik 'Hedendaags Beveren' worden de deelgemeenten tijdens de periode 1920 tot 1976 geportretteerd. Afsluitend is er een geschiedenis van Beveren na de fusie tot op de dag vandaag. Daarin komen ook interviews met bevoorrechte getuigen. De lezer zal ook leren dat Beveren er bijna gans anders had uitgezien. "Bij de fusiegesprekken lag namelijk ook een voorstel op tafel waarbij er een splitsing werd gemaakt ten noorden en zuiden van de E34", weet burgemeester Van de Vijver. "Dan was Kieldrecht een autonome gemeente geweest. Men wilde echter voldoende tegengewicht bieden tegen Antwerpen. Dat maakt dat Beveren nu de grootste gemeente is van Vlaanderen in zowel oppervlakte als het aantal inwoners."





Het boek is vanaf eind juni verkrijgbaar bij de dienst toerisme en kost 40 euro.