Beverse Feesten onder tropisch sfeertje afgetrapt ELINE DE MUNCK TREEDT OP VOOR THUISPUBLIEK KRISTOF PIETERS

22 augustus 2018

02u45 0 Beveren Op de Grote Markt is gisterenavond de aftrap gegeven van de Beverse Feesten. Stan Van Samang zorgde voor een eerste tropisch sfeertje in de late uurtjes. Het was echter de Beverse Eline De Munck die als eerste artiest de spits mocht afbijten en dat nog wel voor een thuispubliek.

Met familie en vrienden in de festivaltent waren de zenuwen bij Eline De Munck iets hoger gespannen dan gewoonlijk. De zangeres was al eens te gast op de Beverse Feesten met haar alter ego Ellektra, maar met Band Of Musos was het een primeur om voor een thuispubliek te staan. Dat de meeste bezoekers pas na haar optreden naar de tent afzakten voor hoofdact Stan Van Samang, liet Eline De Munck niet aan haar hart komen. De tent uit de bol laten gaan, lukte haar echter niet. Dan wist Stan Van Samang de harten sneller te veroveren.





Loungebar

Gisteren was ook de vuurdoop voor de nieuwe loungebar. Die werd in een aparte tent ondergebracht die iets hoger is dan de festivaltent zodat men toch zicht op het podium heeft. Het Beverse duo Tommy De Mulder en Matthew van Noten mochten er hun nieuwe Cherry Moon Gin komen uitschenken. "Het is een zomerse variant van onze Moon Gin die we twee jaar geleden op de markt brachten", leggen ze uit. "Met de Cherry Moon Gin richten we ons vooral op vrouwen. De gin is iets zachter van smaak en heeft toetsen van kersensmaak. Net als bij de originele Moon Gin, wordt bij het productieproces een echte maansteen van 1,61 gram boven de ketel gehangen. Het is echter vooral een ludieke toets. De vele medailles die we intussen wonnen, zijn enkel en alleen gebaseerd op de smaak en dat is het belangrijkste."





Zondag komen Tommy en Matthew opnieuw hun gin demonstreren en ook de feestmarkt op vrijdag zullen op afspraak zijn. Vandaag is er de Beveren 5 Miles en een vakantiefuif voor personen met een handicap. 's Avonds zijn er gratis concerten van Masai ft McRim en de ambianceband Les Truttes.