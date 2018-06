Beverse brouwers slaan handen in elkaar 'BIER VERENIGT' WIL LOKALE BROUWERIJEN PROMOTEN EN ACTIVITEITEN OP POTEN ZETTEN KRISTOF PIETERS

20 juni 2018

02u40 0 Beveren Onder de naam 'Bier Verenigt' hebben de zeven Beverse brouwers de krachten gebundeld. Het collectief wil de Beverse bieren promoten, deelnemen aan evenementen, maar ook eigen activiteiten op poten zetten. Ook een gezamenlijk gebrouwen bier staat op de planning.

Beveren is goed op weg om de gemeente te worden met het grootst aantal brouwers per kop. De voorbije jaren schoten de ambachtelijke brouwerijen als paddenstoelen uit de grond. Het gaat voor sommige brouwerijen op korte tijd erg hard. De Beverse bieren vallen dus duidelijk in de smaak. Om de naambekendheid nog te vergroten hebben de zeven lokale brouwerijen nu de handen in elkaar geslagen. 'Bier Verenigt' is een collectief van brouwers dat op regelmatige basis de koppel bij elkaar zal steken om de Beverse bieren te promoten. De naam is een knipoog naar 'Beveren Verbindt', de slogan van de gemeente.





Bierzondagen

"In het verleden hebben twee of drie brouwers al eens geprobeerd om samen één en ander op poten te zetten, maar een echte samenwerking zoals nu is nieuw", zegt Tim Verwilghen. "We zijn in januari een eerste keer bijeengekomen om een bierevenement te organiseren in het kader van de Aardbeifeesten. Dat was zo'n groot succes dat er een vervolg moest komen. We hebben daarom een eigen vereniging opgericht." Er staan intussen al twee bierzondagen op het programma in de zomerbar op domein Cortewalle en ook tijdens de Beverse Feesten zullen de brouwers het gerstenat rijkelijk laten vloeien. In september zal een eerste biersneukeltocht op touw gezet worden. "Dit is een tocht van een kleine tien kilometer langs Beverse erfgoed waarbij op verschillende plekken langs het parcours bier gedegusteerd kan worden", legt Verwilghen uit. De zeven deelnemende brouwerijen zijn Brouwerij Brunn, Brouwerij De Bock, De Beverse Mout, Domein Reynaert, Huisbrouwerij Fientje, microbrouwerij Satnium en Ostdonk Bieren.





Gezamenlijk bier brouwen

"We zijn geen concurrenten", benadrukt Pieter De Bock. Hij opende dit voorjaar zijn proefbrouwerij in de Klapperstraat. "Onze bieren zijn heel uiteenlopend van smaak en ik mag als professioneel brouwingenieur stellen dat de kwaliteit ook bijzonder goed is. In plaats van ieder op zijn eigen eilandje te werken, kunnen we beter elkaars bieren promoten." Een eerste concreet initiatief is een gezamenlijke website waarop worden alle brouwerijen voorgesteld. Die hebben samen nu 15 bieren in het gamma zitten. "Omdat we graag onze bieren in de horeca van de streek willen afzetten, gaan we ook een systeem opzetten met een 'Bier van de maand'. Het idee is dat we zo ieder bier en iedere brouwer aan bod kunnen laten komen." Ook een gezamenlijk brouwsel staat in de steigers. De voorbereidingen voor dit Beverse bier zijn al volop bezig.





Alle info: www.bierverenigt.be