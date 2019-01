Bevers bedrijf Yondr wint award en verslaat grote Hollywood filmstudio Kristof Pieters

18u34 1 Beveren Het Beverse bedrijf Yondr heeft in het Amerikaanse Las Vegas een belangrijke award in de wacht gesleept op het ‘VR Fest 2019’ voor het werk dat het maakte voor ‘Haven van de toekomst’. Het bedrijf versloeg grote spelers als de Hollywoodstudio 20th Century Fox.

Voor het VR FEST in Las Vegas waren er 18 VR-werken ingestuurd uit de hele wereld. Twee finalisten werden geselecteerd door het publiek en de winnaar werd gekozen door een twaalfkoppige jury. In de categorie ‘Best Commercial/Branded Entertainment’ ging Yondr met de hoofdvogel aan de haal met de Virtual Reality-ervaring die het maakte in opdracht van de Antwerpse haven. Meer dan 30.000 bezoekers genoten van de VR-ervaring over de Antwerpse haven in een 22 meter brede koepel naast het MAS. Yondr concurreerde met inzendingen van belangrijke filmstudio’s zoals Disney, Warner Brothers en 20th Century Fox.

De prijs komt op het moment dat Yondr bezig is met de voorbereiding van zijn eigen online educatieplatform rond het maken van 360-graden video’s. Hiermee bieden ze inhoudelijke ondersteuning aan iedereen die al actief is in de wereld van Virtual Reality, zowel studenten als professionals. “Het is dan ook geweldig dat ons kleine Belgische team nu erkenning krijgt tegenover zo’n wereldwijde spelers”, zegt medeoprichter Mathias van Dosselaer.

De VR-experience kan men nog eens bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=mLvOlFE4Bg4