Beverentunnel wordt uitgerust met bluetooth om gps-signaal niet te verliezen Kristof Pieters

09 april 2019

18u49 0 Beveren De Beverentunnel zal nog dit jaar worden uitgerust met bluetooth-kastjes die ervoor zorgen dat een gps-toestel ook ondergronds signalen blijft uitzenden en ontvangen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de bluetooth in zes Vlaamse tunnels installeren. Naast de Beverentunnel komen in de Antwerpse regio ook nog de Craeybeckxtunnel, Kennedytunnel en Tijsmanstunnel aan de beurt. De bakens met bluetooth moeten ervoor zorgen dat het gps-signaal niet verloren gaat bij wie een tunnel inrijdt. Dit zorgt ervoor dat geactualiseerde reistijden in de applicatie correcter zijn en bestuurders worden ook sneller gewaarschuwd als er filevorming is buiten de tunnel. Het plaatsen van de kastjes gebeurt in samenwerking met Waze, een community gebaseerde verkeersinfo- en navigatie-app. Maar volgens het principe van ‘open technologie’ zouden ook andere aanbieders van gps-systemen de bakens kunnen gebruiken. Het gaat om een investering van 30.000 euro.