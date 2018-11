Beveren viert Sintemaarten Kristof Pieters

09 november 2018

18u23 0 Beveren De figuur van Sint-Martinus of Sint-Maarten spreekt nog steeds tot de verbeelding. De man die zijn mantel deelde, brengt de immer actuele boodschap van solidariteit. En ook dit jaar vieren ze dit in Beveren drie dagen lang.

Op zaterdag 10 november wordt de achtste editie van het kampvuurfesival ‘Sint-Maartensvuur’ georganiseerd. Ook nu staan volksheid en amusement voor iedere leeftijd weer centraal met verschillende optredens en randanimatie voor groot en klein rondom het centrale kampvuur. Het vuur wordt om 18.30 uur aangestoken, gevolgd door een verwelkoming met het Sint-Maartenslied. Aansluitend hieraan zal er nonkel-Bobs-gewijs aan het kampvuur verder wordt gezongen. Eenmaal alle stemmen gesmeerd zijn, zullen lokale coverbands en akoestische kampvuurmuzikanten elkaar afwisselen. Nieuw dit jaar is een extra podium aan het kampvuur, een vrij podium om beginnende lokale groepjes ook een plaats te bieden. Het hele gebeuren zal doorgaan op aan speelplein en het scoutsdomein naast de autotunnel in de Bosdamlaan. Aangezien er in de buurt niet overdreven veel parkeerplaatsen beschikbaar zijn, wordt aan bezoekers gevraagd bij voorkeur te voet of met de fiets te komen. Een fietsenstalling wordt dan ook voorzien. Meer info kan worden teruggevonden op https://www.facebook.com/Sint.Maartensvuur

Zondag 11 november is de eigenlijke Sint-Maartensviering en die is intussen aan de 67ste editie toe. Om 10 uur steken de scouts Sint-Hiëronymus hun houtvuren op de Grote Markt al aan voor het bakken van pannenkoeken. Traditiegetrouw gaat een deel van de opbrengst naar 11.11.11. Tussen 13.30 en 19 uur zijn er Sint-Maartenstripel, soep en frisdranken verkrijgbaar in de tent van het Koninklijk Sint-Maartencomité Beveren.

De rondrit van de heilige man start om 12.30 uur in de Europalaan. Sint-Maarten zal te paard met zijn gevolg dan van wijk tot wijk rijden. Om 16.30 uur is de apotheose met de massagriel van op de pui van het gemeentehuis en de podiumwagen.