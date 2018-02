Beveren kreunt onder stikstofdioxide 24 februari 2018

02u55 0 Beveren De luchtkwaliteit is in Beveren ondermaats. De omgeving van de E34 en de E17 kreunt onder stikstofoxide en ook de omgeving van de haven kleurt donker op de nieuwe meetkaarten van de luchtkwaliteit van het VITO en de VMM.

Bij het nieuwe model kan tot op straatniveau worden gekeken. In de gemeente vroeg Geert Noppe (Groen-sp.a) de gemeente om een actieplan op te stellen. "De aanwezigheid van stikstofdioxide is rechtstreeks gerelateerd aan de verbranding door dieselmotoren en is dus een gevolg van druk verkeer, files en vrachtverkeer", zegt Noppe.





Woongebieden

Hij concludeert dat de alarmerende resultaten van vorige studies een onderschatting zijn. "De luchtkwaliteit is nog slechter dan gedacht", stelt hij vast."De ondermaatse cijfers zijn te verwachten in de zones rond de E17 en E34, maar wat vooral opvalt is dat ook heel wat woongebieden extra kwetsbaar zijn. In de Koolputstraat, het Leurshoek, de Halfdreef, de Klapperstraat, de N451 in de dorpskern van Vrasene, de N70 in Beveren en Melsele en op de N450 in Melsele wordt de Europese norm overschreden."





(PKM)